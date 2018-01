Festival É Tudo Verdade prorroga inscrições Foram prorrogadas até o dia 19 as inscrições de filmes brasileiros para a 12.ª edição do É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários, que ocorre de 22 de março a 1.º de abril em São Paulo; de 23 de março a 1.º de abril no Rio; de 3 a 15 de abril em Brasília; e de 9 a 15 de abril em Campinas. Uma nova competição internacional dedicada a curtas-metragens é a primeira novidade do É Tudo Verdade 2007. Os vencedores das disputas nacionais de ambas categorias estão automaticamente classificados para as competições internacionais. Regulamentos e fichas de inscrição podem ser acessadas pelo site do festival.