Festival 'É Tudo Verdade' anuncia selecionados

A primeira lista com 15 documentários brasileiros inéditos em longa, média e curta-metragem é divulgada pelos organizadores do É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários, que acontece entre 8 e 18 de abril em São Paulo e entre 9 e 18 de abril no Rio. A entrada é gratuita. A seleção internacional e novos títulos nacionais inéditos serão anunciados em breve.

É a 15.ª edição do festival, que promoverá o lançamento mundial de sete longas e médias na mostra competitiva. Segundo o diretor do evento, Amyr Labaki, a maioria dos cineastas vai participar do festival pela primeira vez. O vencedor entre os concorrentes em longa e média-metragem vai ganhar um Troféu É Tudo Verdade criado pelo artista plástico Carlito Carvalhosa. Já o vencedor em curta-metragem vai levar, além do troféu, um prêmio de RS$ 6 mil. Há ainda o prêmio CPFL Energia/É Tudo Verdade no valor de RS$ 100 mil.

Confira a lista de longas e médias-metragens:

Arquitetos do Poder, de Vicente Ferraz e Alessandra Aldé (RJ, 90 min)

Um mergulho na relação entre mídia e política no Brasil, destacando a evolução das técnicas de propaganda nas campanhas eleitorais - de Getúlio a Lula.

O Contestado - Restos Mortais, de Sylvio Back (RJ, 158 min)

Back retoma agora em documentário o tema de seu segundo longa-metragem ficcional, "Guerra dos Pelados" (1970). Uma das maiores epopeias do país, a Guerra do Contestado (1912-1916) envolveu milhares de civis e militares no interior do Paraná e de Santa Catarina, num combate envolvendo disputa fundiária e questões de fronteira, heróis fardados e líderes messiânicos, discursos utópicos e massacres sanguinários.

Eu, o Vinil e o Resto do Mundo, de Lila Rodrigues e Karina Ades (SP, 72 min)

Um retrato de jovens da periferia de São Paulo que participam do maior campeonato de DJs da America Latina, o Hip Hop DJ. O sonho da música irmana moradores de todos os cantos da megalópole.

Fora de Campo, de Adirley Queirós (DF, 52 min)

No Brasil existem cerca de 500 clubes de futebol profissionais. 40 times disputam as séries A e B do campeonato brasileiro. Apenas 8% fazem parte da elite do futebol. Uma radiografia seca deste universo, tomando Brasília por microcosmo.

Manual Prático de Como Ter Sucesso na Política Brasileira, de Felipe Lacerda (RJ, 104 min)

Um estudo de caso dos métodos utilizados pelos políticos nacionais para permanecer no poder, a partir do cotidiano de um vereador do interior do Amazonas.

Programa Casé - O Que a Gente Não Inventa, Não Existe, de Estevão Ciavatta (RJ, 80 min)

A extraordinária trajetória de Adhemar Casé (1902-1993), um vendedor de rádio que fez história no rádio, na TV e na publicidade brasileira, lançando nomes como Noel Rosa, Carmem Miranda e Orlando Silva.

Terra Deu, Terra Come, de Rodrigo Siqueira (MG, 89 min)

Pedro de Alexina, 82, conduz, como mestre de cerimônias, o funeral de João-Batista, morto aos 120 anos. Ali, não se sabe o que é documentário ou ficção, cinema ou vida.

Programas especiais

No Meio do Rio, entre as Árvores, de Jorge Bodanzky

Resultado de uma expedição ao Alto Solimões, na Amazônia, que ministrou oficinas de vídeo, fotografia e circo a diversas comunidades ribeirinhas, o filme capta imagens de um mundo amplo, de grande beleza, mas em que a exploração econômica predatória deixou marcas. Filmagens dos próprios habitantes da região ajudam a compor um olhar de raro frescor sobre a Amazônia.

O Estado das Coisas

Doce Brasil Holandês, de Mônica Schmiedt

Unidas à distância por um sobrenome comum de origem holandesa, duas historiadoras, a brasileira Kalina Wanderley e a alemã Sabrina van der Ley, exploram as raízes e as contradições da lenda que se criou acerca da invasão holandesa a Pernambuco, no século 17. Maurício de Nassau é definido por alguns moradores de Recife como "o melhor prefeito que a cidade já teve".

Sobre Rios e Córregos, de Camilo Tavares

Assentada sobre cerca de 1.500 km de rios e córregos, a cidade de São Paulo transformou-se num caso peculiar de transformação da água - tanto em solução quanto em problema. Através de depoimentos de especialistas analisa-se o histórico de uma convivência conflituosa, marcada por canalizações, desvios de curso de rios, especulação imobiliária e habitação irregular.

Competição Brasileira de curtas-metragens

Bar da Estação, de Leonardo Ayres Furtado (MG, 17 min)

Todos os dias, José dos Santos abre o Bar da Estação, no pequeno município de Ribeirão Vermelho, em Minas Gerais.

Bernnô, de Pedro Gorski (SP, 24 min)

Um retrato do artista plástico, paulistano do bairro do Limão, que através do domínio das técnicas de pintura automotiva, construiu uma carreira como artista, reconhecido pelo público e pela crítica.

Mãos de Outubro, de Vitor Souza Lima (PA, 21 min)

Outubro de festa. Romeiros, operários, escultores, estilistas, decoradores, guardas da Santa, fogueteiros, promesseiros, tocadores de sinos. Todas as classes, todas as idades. Todas as mãos que constroem a maior manifestação de fé do Brasil.

Querida Mãe, de Patricia Cornils (SP, 25 min)

Uma conversa entre cartas escritas por uma mãe e os sentimentos que provocam, 44 anos depois, em sua filha. Que não a conheceu.

Xetá, de Fernando Severo (PR, 20 min)

Durante o desordenado processo de colonização do noroeste do Paraná, nos anos 40, uma população indígena foi expulsa de suas terras; os poucos sobreviventes se dispersaram. A quase extinção desse povo acabou contribuindo para provocar um desastre ecológico irreversível na região.

Karl Max Way, de Flavia Guerra e Maurício Osaki (SP, 25 min)

Karl Max é capitalista. É também um motoboy brasileiro em Londres. Quer ganhar dinheiro para ter uma vida melhor. Para isso, precisa encarar 'pequenos' problemas: ilegalidade e risco de vida.

Acontecências, de Alice Villela e Hidalgo Romero (SP, 23 min)

Documentário filmado na aldeia Asuriní do Xingu, em 2007, durante pesquisa de campo da antropóloga Alice Villela. Trata-se de um olhar poético sobre o material bruto.

As Aventuras de Paulo Bruscky, de Gabriel Mascaro (PE, 20 min)

O artista Paulo Bruscky (pioneiro na gravação eletrônica, filme super 8, vídeo) entra na plataforma de relacionamento virtual "second life" e conhece um ex-diretor de cinema, Gabriel Mascaro, que hoje vive, se diverte e trabalha fazendo filmes na rede virtual.

Se meu Pai Fosse de Pedra, de Maria Camargo (RJ, 20 min)

O escultor Sergio Camargo morreu há 18 anos. Se os ossos que restaram na sepultura são seus restos mortais, seriam as esculturas seus "restos vitais"? No filme, o ponto de vista é o da filha que se defronta com o artista e com o homem que ele foi.

É Tudo Verdade - 15º Festival Internacional de Documentários

São Paulo - 8 a 18 de abril

Rio de Janeiro - 9 a 18 de abril

Entrada gratuita em todas as salas de cinema

