Festival do Rio: Première Brasil promete sua melhor edição Heitor Dhalia está cheio de expectativa em relação à apresentação de "O Cheiro do Ralo" na Première Brasil do Festival do Rio. O festival começa nesta quinta-feira, a Première decola somente sexta-feira, com "1972", de José Emílio Rondeau. Dhalia já levou "Nina" à Première, em 2004, mas acredita que seu novo filme terá maior facilidade de comunicação até pela presença de Selton Mello à frente do elenco. Selton Mello está virando um personagem de si mesmo, como Paulo César Pereio, apesar de todas as diferenças entre ambos. Nos filmes que interpreta ou dirige, no programa do Canal Brasil ("Tarja Preta"), Selton tem feito escolhas ousadas e afirmado uma personalidade tão irreverente quanto contestadora. Ele está genial como este cara que, no "Cheiro do Ralo", não ama nada nem ninguém e acumula objetos usados para dispor, com seu dinheiro, das necessidades das pessoas. É um universo duro e soturno como o de "Nina", mas que o diretor desta vez alivia um pouco pela música, pela ironia, pela própria humanidade que fornece aos personagens que adaptou do livro de Lourenço Mutarelli. "O Cheiro do Ralo" será uma das atrações e, quem sabe, um dos choques da Première Brasil de 2006, mas, antes disso, Selton Mello e Seu Jorge serão vistos nesta quinta-feira no curta "Tarantino?s Mind", que abre o Festival do Rio, formando o duplo com "A Dália Negra", de Brian De Palma. "Tarantino?s Mind" é uma espécie de "Coffee and Cigarettes" brasileiro, só que, em vez de café e cigarros, como no filme de Jim Jarmusch, Selton e Seu Jorge consomem uma loira (a cerveja) e batatinhas fritas enquanto o primeiro dá sua interpretação particular sobre a mente ?cinematográfica? de Quentin Tarantino. Grandes filmes só serão descobertos na hora, mas alguns já foram vistos antecipadamente - como "O Cheiro do Ralo" -, o que permite prever que a Première Brasil de 2006 será uma das melhores (a melhor?) da história do Festival do Rio. No ano passado, só para lembrar, a Première exibiu filmes como "Cinema, Aspirinas e Urubus", de Marcelo Gomes; "Cidade Baixa", de Sérgio Machado; "Tapete Vermelho", de Luiz Alberto Pereira; e "Crime Delicado", de Beto Brant. Para este ano, o cardápio não poderia estar mais diversificado - nem atraente. Serão 11 longas de ficção, 14 documentários e 23 curtas, entre apresentações especiais, fora de concurso e em competição. Em "1972", José Emílio Rondeau conta um pouco uma história de amor pelo cinema - sobre este casal de cinéfilos (Dandara Guerra e Rafael Rocha) que vive seu romance em meio à agitação cultural do Rio, no começo dos anos 70. Na seqüência, a Première Brasil exibirá as novas ficções de Karin Aïnouz, Tata Amaral, Ricardo Elias, Heitor Dhalia, Jorge Durán, Ricardo Van Steen, Flávio Tambellini e Marcelo Santiago. O filme do último, "Sonhos e Desejos", é o único já lançado em festivais do País. Passou em Gramado, onde a história de amor e resistência à ditadura militar deu o prêmio de melhor atriz para Mel Lisboa, mas colheu, merecidamente, pancadas dos críticos. "O Céu de Suely", de Karin Aïnouz, com Hermilla Guedes, é triste de doer, contando a história dessa mulher que quer rifar o próprio corpo para começar vida nova. "Antônia", sobre as meninas da Vila Brasilândia, em São Paulo, passa no Rio, mas o Brasil inteiro verá antes a série adaptada do novo longa de Tata Amaral (e que a Globo já começa a exibir em novembro). O motoboy de "Os Doze Trabalhos", de Ricardo Elias, revela as contradições e desigualdades de São Paulo, que são também as do Brasil. Jorge Durán mostra o Fundão, no Rio, como você nunca o viu em "Proibido Proibir" - seu primeiro longa desde "A Cor do Meu Destino", de 1986 - há 20 anos! E existem os curtas, os documentários. A Première Brasil de 2006 promete.