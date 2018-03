Festival do Rio: força dos latinos e um ótimo filme do Brasil Em 1972, o diretor mexicano Arturo Ripstein já tinha dez anos de carreira quando fez um de seus filmes fundamentais, "O Castelo da Pureza". O Festival do Rio, 34 anos depois, mostra o novo Ripstein, o seu castelo da impureza. "Carnaval de Sodoma" integra a Première Latina. Realizado com tecnologia digital, o filme oferece verdadeira suntuosidade de mise-en-scène, mas essa visão do mundo desde um bordel desconcertou o público, na noite de terça-feira. Na segunda-feira, ao apresentar Alejandro González Iñárritu, o autor de "Babel", a diretora artística do festival, Ilda Santiago, destacou a importância da conexão latina, no Rio. O festival quer ser essa vitrine não apenas da produção brasileira (na Première Brasil), mas também da produção dos países da América Latina (na Première Latina). Há uma importante seleção de filmes latinos no Festival do Rio 2006. Ripstein é uma de suas estrelas. E o festival, claro, prossegue com a Première Brasil. Na quarta-feira, o destaque foi "O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias", o novo filme de Cao Hamburger, que será distribuído pela Buena Vista. É ótimo. Conta a história desse garoto cujos pais, em 1970, partem em viagens de férias - metáfora para o ingresso na clandestinidade, nos duros anos da ditadura militar. O menino é adotado por um velho judeu e logo se integra à comunidade judaica do Bom Retiro. Seu sonho é ser goleiro. O pai promete voltar após a Copa do Mundo, a do tri, no México. Hamburger foi persuadido a trocar o título original, "Minha Vida de Goleiro", sob a alegação de que as mulheres é que levam os maridos aos cinemas e elas não vão ver filmes de futebol. "O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias" força uma ponte com "Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios", de Emir Kusturica, o que talvez gere certa antipatia. Não permita que isso ocorra. O filme de Cao faz bonito nessa Première Brasil que tem Karin Aïnouz, Heitor Dhalia, Ricardo Elias, Tata Amaral - todos na linha de frente da nova geração do cinema brasileiro. A história é emocionante, existem vários subtemas, mas o grande tema de "O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias" é o exílio interno desse garoto, privado do pai, da mãe, e que vive, malgrado a corrente de solidariedade que o envolve, como um estranho em seu País. Cao confirma que o cinema não precisa mostrar para dizer. De volta a Ripstein, o pai, em "O Castelo da Pureza", isolava a família para afastá-la da degradação do mundo. Aqui, o bordel é um antro de perdição, mas a Igreja e a hipócrita sociedade das boas famílias são piores ainda. Ripstein é fogo. E a Première Latina está mostrando "As Leis de Família", de Daniel Burman; "Meus Quinze Anos", de Ricardo Glatzer e Wash Westmoreland; e "Só Deus Sabe", de Carlos Bolado. Tomara que todos estejam na Mostra de São Paulo.