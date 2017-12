Festival do Rio anuncia filmes da Première Brasil

Grande vitrine do cinema brasileiro, a Première Brasil do Festival do Rio acaba de divulgar a lista dos filmes que integram a seleção deste ano. O festival, que começa no dia 6 de outubro, vai apresentar 35 longas e 13 curtas distribuídos em suas diferentes seções. Da mostra competitiva participam títulos que já se tornaram meio míticos. Há um burburinho muito forte sobre o novo longa de Eliane Caffé, Era o Hotel Cambridge, e a estreia do diretor de TV José Luiz Villamarim, da série Justiça – Redemoinho.

Fora de concurso, o festival apresenta o desde logo polêmico Pequeno Segredo, de David Schürmann, selecionado para representar o Brasil na disputa do Oscar, e Barata Ribeiro 716, de Domingos Oliveira, que acaba de vencer o Festival de Gramado.

Por falar em diretores egressos da TV, Luiz Fernando Carvalho ganha gala especial para comemorar os 15 anos de Lavoura Arcaica. E, numa sessão intitulada Tesouro Reencontrado, o festival anuncia um resgate importantíssimo – o de É Um Caso de Polícia, que Carla Civelli realizou em 1959, com argumento de Dias Gomes e interpretações de Glauce Rocha e Anselmo Vasconcelos. Existem críticos das antigas que garantem ser uma das obras-primas desconhecidas do cinema do País.

Veja a lista dos selecionados da Première Brasil e mostras:

FICÇÃO:

Comeback (Comeback), de Erico Rassi, 83 min (SP)

Era o Hotel Cambridge (Era o Hotel Cambridge), de Eliane Caffé, 90 min (SP)

Fala Comigo (The Other End), de Felipe Sholl, 92 min (RJ) WP

Mulher do Pai (A Woman and the Father), de Cristiane Oliveira, 94 min (RS) WP

O Filho Eterno (The Eternal Son),de Paulo Machline, 82 min (SP) WP

Redemoinho (Whirlpool), de José Luiz Villamarim, 100 min (RJ) WP

Sob Pressão (Under Pressure), de Andrucha Waddington, 90 min (RJ) WP

Vermelho Russo (Russian Red), de Charly Braun, 90 min (SP) WP

DOCUMENTÁRIO

Curumim (Curumim), de Marcos Prado, 100 min (RJ)

Divinas Divas (Divine Divas), de Leandra Leal, 110 min (RJ) WP

Luta do Século (Fight of the Century), de Sergio Machado, 78 min (SP) WP

O Jabuti e a Anta (The Tortoise And The Tapir), de Eliza Capai, 70 min (SP) WP

Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos (The Desert of Super Oara), de Sergio Oliveira, 79 min (PE) WP

Waiting for B. (Waiting for B.), de Paulo Cesar Toledo e Abigail Spindel, 71 min (SP)

NOVOS RUMOS

A Serpente (The Serpent), de Jura Capela, 73 min (RJ) WP

Deixa Na Régua (Fix Up, Look Sharp), de Emílio Domingos, 75 min (RJ) WP

Então Morri (Then I Died), de Bia Lessa e Dany Roland, 85 min (RJ) WP

Para Ter Onde Ir (Somewhere to Go), de Jorane Castro, 100 min (PA) WP

Talvez Deserto Talvez Universo (Maybe Desert Perhaps Universe), de Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes, 100 min (RJ)

Xale (Shawl), de Douglas Soares, 71 min (RJ) WP

CURTAS

Antonieta (Antonieta), de Flávia Person, 15 min (SC) (DOC)

Demônia – Melodrama em 3 atos (Demônia - A Melodrama in 3 Acts) , de Cainan Baladez e Fernanda Chicolet, 15 min (RJ) (FIC)

Lápis cor de pele (Skin Tone Pencil), de Victória Roque, 16 min (RJ) (DOC)

O Estacionamento (The Parking Lot), de William Biagioli, 15 min (PR) (FIC)

O Ex-Mágico (The Ex-Magician), de Olimpio Costa e Mauricio Nunes, 11 min (PE) (FIC)

O Homem da raia do canto (The man on the corner lane), de Cibele Santa Cruz, 15 min (RJ) (FIC) WP

Postegardos (Postponed), de Carolina Markowicz, 17 min (SP) (FIC)

Se por acaso (If by chance), de Pedro Freire, 15 min (RJ) (FIC)

NOVOS RUMOS

Sem Título #3: E para que poetas em tempo de pobreza? (And what are Poets for in a Time of Poverty?), de Carlos Adriano, 14 min (SP) (DOC)

Janaina Overdrive (Janaina Overdrive), de Mozart Freire 19 min (CE) (FIC)

Love Snaps (Love Snaps), de Daniel Ribeiro e Rafael Lessa, 13 min (SP) (FIC)

Não me prometa nada (Don´t promise me anything), de Eva Randolph, 21 min (FIC)

LONGAS MOSTRAS NÃO COMPETITIVAS Hors Concours/ Ficção

Barata Ribeiro 716 (BR 716), de Domingos Oliveira, 85 min (RJ)

Elis (Elis), de Hugo Prata, 110 min (SP)

Pequeno Segredo (Little Secret), de David Schurmann, 105 min (SP)

O que seria deste mundo sem paixão? (What would this world without passion ?), de Luiz Carlos Lacerda, 75 min (RJ) WP

DOCUMENTÁRIO

Cinema Novo (Cinema Novo), de Eryk Rocha, 90 min (RJ)

Pitanga (Pitanga), de Beto Brant e Camila Pitanga, 110 min (SP) WP

CURTA

Os Cravos e a Rocha (Os Cravos e a Rocha), de Luísa Sequeira, 16 min (PT)

RETRATOS FALADOS

Entre os homens de bem (The Stranger in the House), de Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros, 104 min (SP)

Galeria F (Gallery F), de Emília Silveira, 86 min (RJ)

Intolerância.doc (Intolerance.doc), de Susanna Lira, 85 min (RJ) WP

Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex e Armando Mendz, 90 min (SP) WP

LATINA

La Vingança (El Revenge), de Fernando Fraiha, 90 min (SP) WP

FRONTEIRAS

Kabadio - O tempo não tem pressa, anda descalço (Kabadio - Time goes by slowly, barefoot), de Daniel Leite, 95 min (RJ)

Central (Central), de Tatiana Sager e Renato Dornelles, 75 min (RS)

TESOURO RESTAURADO

É Um Caso de Polícia, de Carla Civelli (1959)