Festival de Veneza tem seleção de filmes repleta de estrelas

ROMA - O Festival de Filme de Veneza revelou uma repleta constelação para sua 73ª edição anual, nesta quinta-feira, 28, esbanjando as principais estrelas de Hollywood em uma ampla seleção de filmes.

O mais antigo festival de filmes do mundo será aberto com La La Land, de Damien Chazelle, estrelando Emma Stone e Ryan Gosling em uma comédia-dramática romântica musical sobre um pianista de jazz que se apaixona por uma aspirante de atriz em Los Angeles.

A concorrência pelo maior prêmio envolve 20 filmes, incluindo "The Bad Batch”, de Ana Lily Amirpour, uma comédia de humor negro sobre canibais em uma zona devastada no Texas, e o suspense "Nocturnal Animals”, de Tom Ford, estrelando Jake Gyllenhaal e Amy Adams.

O diretor sérvio Emir Kusturica também disputará o Leão de Ouro com seu filme "Na Mlijecnom Putu" (tradução “Na Estrada Láctea”), estrelando ele mesmo e Monica Bellucci em uma história sobre guerra, amor e a vida como um monge recluso.

Outros filmes incluem "Les Beaux Jours d'Aranjuez”, do diretor alemão Wim Wenders; “Arrival”, do cineasta canadense Denis Villeneuve; "Brimstone”, do holandês Martin Koolhoven, e “Rai” (tradução “Paraíso”), do russo Andrei Konchalovsky.

O filme “Jackie”, de Pablo Larrain, que estrela Natalie Portman como a primeira-dama Jacqueline Kennedy após o assassinato de seu marido, foi acrescentado à competição de última hora.

O diretor artístico do festival, Alberto Barbera, disse que os filmes deste ano falam sobre temas universais, mas adotam uma abordagem mais sutil e menos gráfica para descrever a vida cotidiana, a violência e a pobreza, em comparação a outras edições.

“Os grandes temas, questões filosóficas e existenciais… desta vez são abordadas com cineastas se distanciando da brutalidade da realidade”, disse ele em coletiva de imprensa ao anunciar os filmes concorrentes.

“Então, não há mais cenas da vida cotidiana ou de cenas das guerras de hoje, mas os grandes temas ainda estão lá. Não é um escape do mundo contemporâneo, e sim um reflexo do mundo de hoje de uma maneira diferente.”

O diretor britânico Sam Mendes, conhecido pelos filmes de James Bond como "Skyfall" e "Spectre”, encabeçará o júri deste ano. O festival vai de 31 de agosto a 10 de setembro.