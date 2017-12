Festival de Veneza estreia com festas, glamour e coquetel com pó de ouro

A atriz Francesca Rocco, de Milão, de certa forma resumiu o clima geral das duas festanças aparecendo em um vestido branco longo, semelhante ao de uma noiva, com um corpete de lantejoulas prateadas.

Ela disse ter sido feito para ela por uma estilista italiano e que deveria se chamar "Fabuloso".

Também foi assim que ela disse se sentir caminhando pelo tapete vermelho do Hotel Excelsior, na praia do Lido, na noite de quarta-feira para comparecer à festa de gala da noite de abertura do evento.

A cerimônia foi realizada sob duas tendas brancas enormes próximas das ondas suaves do mar Adriático, com mesas iluminadas com candelabros que acomodaram mil pessoas para um banquete magnífico.

“É maravilhoso, estou em uma fábula”, declarou Rocco, estreante no evento, depois de passar pela barreira de fotógrafos que gritavam seu nome para chamar sua atenção.

Na marquise à beira-mar, as hordas famintas avançaram em um bufê que se estendia por boa parte do perímetro das duas tendas, com uma variedade de carnes, vegetais, frutas, queijos e sobremesas, incluindo uma onde estavam exibidas como se em um bolo de casamento.

Também havia fartura de vinho e champanhe, provavelmente um ingrediente essential do que Frank Mannion, produtor de filmes irlandês sediado em Londres sentado ao lado de uma estrela da música pop albanesa, entre outros convidados, disse ser a largada de “um dos grandes festivais de cinema”.

“É uma locação fantástica, e para toda a indústria e toda a gente que foi convidada ao festival... é nossa reunião de apresentação uns aos outros. É uma ótima maneira de começar o evento de Veneza e trocar ideias sobre quais são os filmes mais empolgantes que vamos ver.”

Em se tratando de Veneza, a cidade das intriga infinitas, provavelmente também havia algumas rivalidades no ar, ainda mais levando em conta o nível dos dois banquetes.

Ainda houve uma festa da revista Variety na noite anterior, na qual os chefs de quatro hotéis de luxo e seus barmen foram desafiados a inventar comidas e bebidas que de alguma forma refletissem os filmes em exibição.