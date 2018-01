Festival de Veneza anuncia filmes da competição

O Festival de Veneza deste ano terá filmes com temas que vão da crise financeira a drones utilizados em conflitos, com atores como Willem Dafoe, Al Pacino, Jennifer Aniston e Ethan Hawke.

Os organizadores anunciaram nesta quinta-feira, 24, que vinte filmes estarão na mostra competitiva. Entre eles estão 99 Homes, do americano de ascendência iraniana Ramim Bahrani, com Andrew Garfield e Laura Dern, e Good Kill, do neo-zelandês Andrew Niccol. No longa, Ethan Hawke interpreta um operador de drones.

Há ainda na disputa Manglehorn, estrelado por Al Pacino e Holly Hunter; Pasolini, com Willem Dafoe sendo dirigido por Abel Ferrara e Hungry Hearts, do diretor italiano Saverio Costanzo, ambientado em Nova York.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O festival, que mistura grandes e novos cineastas, também incluiu na competição The Cut, drama de Fatih Akin com Tahar Rafim; A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence, do sueco Roy Andersson e The Postman's White Knights, do russo Andrei Konchalovsky. Joshua Oppenheimer compete com The Look of Silence, uma continuação de sua poderosa investigação de violência política indonésia, O Ato de Matar. Filmes de França, Itália, China, Japão, Turquia e Irã completam a competição.

Entre os filmes fora da competição estão The Humbling, de Barry Levinson, também com Pacino; She's Funny That Way, de Peter Bogdanovich, com Imogen Poots, Jennifer Aniston e Owen Wilson; Olive Kitteridge, de Lisa Cholodenko', com Frances McDormand and Bill Murray; a adaptação de James Franco para o livro Som e Fúria, de William Faulkner, e Ninfomaníaca Vol. 2, de Lars Von Trier.

O festival começa no dia 27 de agosto, com Birdman, de Alejandro Iñarritu. O evento termina no dia 6 de setembro, quando serão entregues as premiações. O compositor Alexandre Desplat preside o júri do festival