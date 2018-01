Festival de Veneza anuncia concorrentes ao Leão de Ouro

Foram anunciados nesta quarta-feira (27) os concorrentes ao Leão de Ouro do 74º Festival Internacional de Cinema de Veneza e quatro italianos estão entre os selecionados para a disputa.

"The Leisure Seeker", de Paolo Virzì, "Ammore e Malavita", do Manetti Bros, e duas obras dramáticas "Hannah", de Andrea Pallaoro, e "Una famiglia", de Sebastiano Riso, estão concorrendo ao Leão.

Também estão na lista de concorrentes o filme dirigido por George Clooney, "Suburbicon", e pelo artista e ativista chinês Ai Weiwei, "Human Flow". Outros destaques da lista são alguns postulantes ao Oscar, como "Mother", de Darren Aronofsky, e "The Shape of Water", de Guillermo del Toro.

Anteriormente, os organizadores do evento haviam anunciado que a atriz norte-americana Annette Bening seria a presidente do júri que dará o Leão de Ouro. Já o longa "Downsizing", do diretor Alexander Payne, foi o escolhido para abrir o tradicional festival italiano e também foi anunciado na disputa do principal prêmio.

Confira todos os indicados: - "Human Flow", de Ai Weiwei; - "Mother", de Darren Aronofsky; - "Suburbicon", de George Clooney; - "The Shape of Water", de Guillermo del Toro; - "L'Insulte", de Ziad Doueiri; - "La Villa", de Robert Guèdiguian; - "Lean on Pete", de Andrew Haigh; - "Mektoub, my love: Canto Uno", de Abdellatif Kechiche; - "Sandome no Satsujin (The Third Murder)", de Koreeda Hirokazu; - "Jusqu'à la Garde", de Xavier LeGrand; - "Ammore e Malavita", de Manetti Bros; - "Foxtrot", de Samuel Maoz; - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh; - "Hannah", de Andrea Pallaoro; - "Downsizing", de Alexander Payne; - "Jia Nian Hua (Angels Wear White", de Vivian Qu; - "Una Famiglia", de Sebastiano Riso; - "First Reformed", de Paul Schrader; - "Sweet Country", de Warwick Thornton; - "The Leisure Seeker", Paolo Virzì; - "Ex Libris - The New York Public Library", de Frederick Wiseman.

Assista o trailer de Suburbicon