Festival de Veneza anuncia candidatos; Zé do Caixão vai à Itália

O Festival Internacional de Cinema de Veneza anuncia os filmes que vão disputar o Leão de Ouro nesta 65.ª edição do festival de cinema mais antigo do mundo. A lista oficial foi anunciada pelo presidente da Bienal, Paolo Baratta e pelo diretor do festival Marco Müller, em Roma. Confira a lista no site oficial do evento. Não há filmes brasileiros na lista, mas haverá um pouco de Brasil na tela, com a entrada na disputa do filme Plastic City, do cineasta chinês YU Lik-wai Dangkou, uma co-produção entre Brasil, China e Japão O cineasta brasileiro ícone entre os malditos, José Mojica Marins, o Zé do Caixão, terá seu mais novo filme, o longa-metragem Encarnação do Demônio, exibido na mostra fora da competição. Ainda nesta categoria será exibido o curta-metragem de Leon Kakoff e Ricardo Trepa, Manoel de Manoel de Oliveira Do Visível ao Invisível (Brazil/Portugal). Na mostra Horizonte, será exibido o filme Rosa Dias A Erva do Rato, de Julio Bressane, com Alessandra Negrini e Selton Mello e o documentário Puisque Nous Sommes Nés, de Jean-Pierre Duret, Andréa Santana, uma produção França-Brasil.