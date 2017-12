Festival de Tribeca exibe catálogo eclético de independentes e documentários

O festival começou na quarta-feira com "Time Is Illmatic", documentário sobre o rapper norte-americano Nas, e a gravação de seu "Illmatic", disco de estreia inovador de 1994 que ele irá apresentar depois da exibição.

Mais de 85 títulos, incluindo documentários, foram selecionados entre 6.117 inscrições, e serão exibidos durante o festival, que vai até 27 de abril.

"Nunca tivemos a intenção de que fosse um festival que só teria filmes, ou certos tipos de filme", disse o ator vencedor do Oscar Robert De Niro, co-fundador do evento com o produtor de filmes Jane Rosenthal, à Reuters.

(Por Patricia Reaney)