Festival de Tribeca anuncia programação competitiva

Noventa longa-metragens do mundo todo serão exibidos no Tribeca. Esse festival, um dos maiores dos EUA, destaca os filmes independentes, e teve o ator Robert De Niro entre seus criadores.

A programação completa deste ano foi divulgada na terça-feira. "Yossi", sobre um gay enrustido que vive em Tel Aviv, abre a competição de ficções; "The World Before Her", que mostra as mulheres indianas em situações como o concurso nacional de misses e um acampamento fundamentalista hindu para meninas, abre a programação de documentários.

São 12 filmes na competição de ficção, dos quais metade desses é produção internacional, incluindo "The Girl", produção americano-mexicana em que Cornish vive uma mãe solteira que ajuda a contrabandear imigrantes na fronteira.

O experimental "Francophrenia (or Don't Kill Me, I Know Where the Baby Is)" mostra as investidas de Franco - ator indicado ao Oscar - contra a telenovela "General Hospital", num retrato das paranoias de uma celebridade. Passou neste ano no Festival de Roterdã, e é codirigido por Franco e Ian Olds.

O festival nova-iorquino vai de 18 a 29 de abril.

(Reportagem de Christine Kearney)