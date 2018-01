Festival de Toulouse destaca cinema do Brasil e do Chile Chile e Brasil serão os principais protagonistas do 19.º Encontros de Cinema da América Latina de Toulouse, no sul da França, que será inaugurado no dia 16 de março. O festival homenageará o cineasta chileno radicado na França Raúl Ruiz, por sua obra européia e chilena, com projeção de vários filmes, disseram nesta segunda os organizadores do evento. Além disso, a mostra apresentará parte da obra de Cristina Sánchez, discípula de Ruiz. O festival vai destacar o cinema afro-brasileiro com curtas e documentários sobre o tema e com homenagem ao ator Lázaro Ramos, que também participará da mostra. A edição deste ano exibirá uma série de filmes, curtas-metragens e documentários brasileiros nos quais atores negros, que na cinematografia tradicional só tinham papéis estereotipados de escravos ou ladrões, começam a ser apresentados com um olhar mais próximo à realidade. Também será apresentada uma seleção de musicais e de documentários para mostrar "a diversidade e a riqueza" deste gênero na América Latina. Carlos Gardel, El Mago, do uruguaio Martín Borteiro, e A Través de Tus Zapatos, da colombiana Sonia Poveda Lasso, são alguns dos musicais que serão exibidos.