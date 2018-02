Festival de Toronto terá ação, Índia e Affleck

A 37a edição do festival, que começa em 6 de setembro, terá também filmes estrelados por Ryan Gosling, Tom Hanks e Robert De Niro, além da estreia de Dustin Hoffman na direção e muitos filmes da Índia.

"Looper", dirigido por Rian Johnson e estrelado por Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis, conta a história de um assassino que viaja no tempo com a missão de matar a si mesmo.

Esse é um dos 62 títulos anunciados na terça-feira como parte da programação. É o terceiro ano consecutivo que o festival começa com um filme não-canadense.

Piers Handling admitiu que há uma mensagem por trás da decisão de abrir o evento com um filme de ação. "Acho que vai ditar um tom muito diferente, muito importante. Para o filme da noite de abertura, a gente quer um filme que realmente domine a tela, que seja divertido, que as pessoas irão realmente gostar e ficar na sua cabeça pelo resto do festival."

(Por Cameron French)