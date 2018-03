Festival de Toronto recebe roqueiros do U2

O evento, considerado cada vez mais relevante no mundo do cinema, é visto como o início da temporada de premiações que se estende até o Oscar. Entre os convidados deste ano estão astros como Brad Pitt, George Clooney, Keira Knightley e Glenn Close.

Mas os músicos também têm destaque no festival. A banda Pearl Jam e o artista Neil Young também são temas de documentários na programação, e os músicos Bono e The Edge, do U2, já confirmaram presença na sessão inaugural de quinta-feira.

"From the Sky Down" ("do céu para baixo", em tradução literal) mostra as dificuldades da banda para fazer seu álbum "Achtung Baby" (1991), considerado uma reviravolta na carreira do grupo depois do enorme sucesso de "Joshua Tree" (1987) e do menos aclamado "Rattle and Hum".

"Eram eles no seu ponto mais alto e no seu ponto mais baixo", disse o diretor Davis Guggenheim à Reuters.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O guitarrista The Edge já havia aparecido em outro documentário de Guggenheim, "A Todo Volume" (2008), junto com Jimmy Page, do Led Zeppelin, e Jack White, do White Stripes.

Esse trabalho rendeu a Guggenheim um convite para fazer "From the Sky Down", um filme nos mesmos moldes de "The Promise", com Bruce Springsteen, e "Exile in Main Street", com os Rolling Stones - documentários que revisitam álbuns importantes 20 anos depois.

"Chega uma hora em que é disfuncional não olhar para o passado", diz o vocalista Bono no filme, numa imagem feita neste ano, quando a banda se preparava para tocar pela primeira vez no Festival de Glastonbury.