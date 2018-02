Festival de Toronto começa hoje com 3 filmes brasileiros

O Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff,na sigla em inglês) inicia hoje com a estreia de "Score: A Hockey Musical", uma comédia sobre o esporte nacional canadense, o hóquei sobre gelo.

Para ser um festival com grande vocação internacional, os organizadores do certame sempre gostam de abrir a mostra com um filme canadense, seja de reconhecidos diretores locais como Atom Egoyan, David Cronenberg e Deepa Mehta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este ano é a vez de Michael McGowan e seu incomum "Score: A Hockey Musical" que combina o esporte, o musical e a aparição de rostos conhecidos como Olivia Newton-John e Nelly Furtado para celebrar o que é ser canadense.

Três filmes levarão o nome do Brasil ao evento. "Lope", coprodução Brasil-Espanha do diretor Andrucha Waddington; "Rio Sex Comedy", coprodução com a França do diretor Jonathan Nossiter; e "O Estranho Caso de Angélica", coprodução com Portugal, Espanha e França, do cineasta Manoel de Oliveira.

Cameron Bailey, codiretor do Tiff, destacou em entrevista à Agência Efe como Toronto se transformou em um dos principais trampolins do mundo do cinema.

"Toronto é o principal festival de cinema orientado ao público. Somos como Cannes, Veneza e Berlim, mas a maior diferença é que somos um festival para as audiências. Estamos completamente abertos ao público", explicou Bailey.

Neste ano, a 35ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto exibirá até 19 de setembro 339 filmes de 59 países.

E o que é mais importante ao Tiff, mais de 100 são estreias mundiais, o que fala do poder de atração do festival em círculos internacionais.