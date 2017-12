Festival de Sundance abre com filme estrelado por Ralph Fiennes O Festival de Cinema de Sundance, que reúne os cineastas independentes dos Estados Unidos, revelou na segunda-feira o filme que irá abrir sua nova edição -- a comédia "In Bruges", estrelada por Ralph Fiennes e Colin Farrell. O filme foi escrito e dirigido pelo premiado dramaturgo irlandês Martin McDonagh, que faz sua estréia em longa-metragem. "O filme é brutal, filosófico, engraçado, completamente original", disse o diretor do festival, Geoffrey Gilmore, em um comunicado. "In Bruges", Fiennes interpreta o chefe dos personagens de Farrell e Brendan Gleeson, que são enviados a Bruges, na Bélgica, onde se metem em confusões com locais, turistas e outros tipos. McDonagh é conhecido por peças como "The Beauty Queen of Leenane" e "The Lieutenant of Inishmore", indicadas ao prêmio Tony. Ele também dirigiu um curta-metragem, "Six Shooter", que recebeu o Oscar da categoria em 2005. O festival de Sundance acontece entre 17 e 27 de janeiro no resort de esqui de Park City, Utah. O festival foi fundado pelo ator e diretor Robert Redford e, ao longo dos anos, virou palco de cineastas, atores e atrizes ainda pouco conhecidos.