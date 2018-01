Festival de Roma: Martin Scorsese anuncia próximo filme Martin Scorsese anunciou, durante coletiva de imprensa, no Festival Internacional do Cinema de Roma, que seu próximo filme não será uma superprodução hollywoodiana, mas um filme de baixo custo que quer fazer há quinze anos. "Fiz ´The Departed´ (´Os Infiltrados´) em apenas três semanas porque tive a ajuda de Leonardo DiCaprio e Matt Damon, além do apoio da Warner Bros. Que me permitiu fazer este experimento - declarou Scorsese. O filme, baseado no romance de Shusako Endo, conta a historia de dois padres que viajam no Japão Imperial do século 17 onde acompanham a perseguição anticristã e terminam perguntando-se "onde está Deus que não olha por seus filhos".