Festival de Roma abre competindo com Veneza O Festival de Cinema de Roma, que começa nesta sexta feira com 95 filmes em cartaz, convidados ilustres como Sean Connery, Martin Scorsese e Nicole Kidman, mal estreou e já é visto como grande rival e possível ameaça ao festival de Veneza. A imprensa italiana chegou a usar o termo ?guerra fria? para definir o clima de competição que se instaurou entre as duas cidades, principalmente porque entre um festival e o outro se passou apenas um mês. Há quem acredite que essa rivalidade só deverá enfraquecer os festivais das duas cidades e há quem torça por um ou pelo outro, como o cineasta Martin Scorsese, para quem Roma é, naturalmente, a ?cidade do cinema?. Mas para outros, como o crítico de cinema Paolo D?Agostini, a rivalidade ?será um estímulo para uma competição boa e saudável?. "Cinecittá" O centro da festa do cinema de Roma será o Auditorio, conjunto de salas para concertos projetado pelo arquiteto Renzo Piano. Mas a agenda, que vai até dia 21, prevê eventos em vários pontos da cidade, do centro à periferia. Um desses pontos é a célebre Cinecittà - complexo de estúdios onde foram realizados Cleópatra e Ben-Hur além dos filmes de mestres como Federico Fellini, De Sica e outros. A via Veneto, rua que ganhou fama com A Doce Vida de Fellini, tornando-se símbolo do período de ouro do cinema italiano e dos ?paparazzi?, foi transformada em área de negócios, para a compra e venda de filmes durante o festival. Além da projeção de filmes haverá mostras de roupas de cena e fotos, apresentação de filmes restaurados - como Roma Cidade Aberta, de Roberto Rossellini, homenagens, concertos e palestras. ?É uma festa, não um festival. Um ato de gratidão para com o cinema?, fez questão de esclarecer o prefeito Walter Veltroni em entrevista ao jornal ?La Stampa?, com intenção de acalmar o tom da disputa com Veneza. A declaração foi interpretada como uma resposta às criticas do diretor do festival de Veneza, Marco Muller. Assim que soube da iniciativa romana, Muller comentou que apenas os filmes que Veneza e Cannes recusaram participariam do festival de Roma. Não há grandes nomes do cinema entre os 16 principais filmes em concurso em Roma. Brasil Nas sessões paralelas, concorrendo a prêmios menores, há dois brasileiros. Breno Silveira com Dois Filhos de Francisco, na sessão Alice nela Città e Fernando Meirelles e Regina Casé com Cidade dos Homens, minissérie da TV Globo em pré-estréia internacional na sessão Extra. As maiores estrelas não têm filmes em concurso. Sean Connery será homenageado com um prêmio e uma retrospectiva. Martin Scorsese apresenta, com Leonardo di Caprio, seu último filme, The Departed. Nicole Kidman apresenta Fur, de Steven Shainberg. A imprensa italiana comenta que Roma tem mais convidados famosos que Veneza. Na opinião do crítico de cinema Paolo D?Agostini, a competição não é um problema. Ele acha que os dois festivais podem conviver sem problema porque tem identidades diferentes e bem marcadas. Roma seria mais popular, e a caríssima Veneza mais elitista. ?A ambição de Roma é a de restituir ao cinema a sua dimensão popular?, disse D?Agostini, em entrevista à BBC Brasil. Segundo ele, isto será evidenciado com o destaque dado aos atores, símbolo da popularidade. ?Ao invés de entrevistas coletivas para jornalistas, eles vão falar com o público?. O público poderá encontrar Robert de Niro e outros atores, além de cineastas como Martin Scorsese, Luc Besson, Bernardo Bertolucci e Marco Bellocchio. O preço do ingresso é de cinco euros e, segundo o prefeito de Roma, já foram vendidos 40 mil. O júri, cujo presidente é o cineasta Ettore Scola, será majoritariamente popular. Os 50 jurados foram escolhidos entre pessoas comuns que não trabalham na área de cinema. ?Já Veneza, que é o mais antigo festival de cinema do mundo, fundado em 1932, sempre teve uma vocação elitista, mais exclusiva, muito artística?, analisa Paolo D?Agostini.