Festival de Paulínia divulga seleção de filmes brasileiros

O 6º Paulínia Film Festival, que ocorre de 22 a 27 de julho, divulgou ontem a lista de longas e curtas brasileiros em competição. Entre os longas anunciados pela secretária de cultura da cidade, Monica Trigo, estão A História da Eternidade, de Camilo Cavalcante; Aprendi a Jogar com Você, de Murilo Salles; Boa Sorte, de Carolina Jabor, que traz Deborah Secco no papel de uma portadora de HIV; Casa Grande, de Fellipe Barbosa; Castanha, de David Pretto, que integrou a mostra Fórum do Festival de Berlim 2014; Infância, de Domingos Oliveira; Neblina, de Fernanda Machado e Daniel Pátaro; Sangue Azul, de Lírio Ferreira; e Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas.

O evento, que não ocorreu em 2012 e em finais de 2013 teve uma versão reduzida, desta vez volta a seu formato original, com competições de longas, curtas e mostras e atrações paralelas, além de uma seleção internacional que será divulgada na próxima segunda, dia 7.

O festival recebeu inscrições de 70 longas e 193 curtas, totalizando 263 títulos brasileiros. “Para quem tinha dúvida de que estávamos retomando as atividades, este número de inscritos consolida o nosso trabalho de recuperação da credibilidade do polo de cinema. Este foi o compromisso que assumimos em 2013”, declarou Monica Trigo ao Estado.

Os filmes que concorrem aos prêmios foram selecionados pelo curador do Festival, Rubens Ewald Filho. “Já entre os inscritos, percebemos uma evolução grande dos novos diretores. É notável o amadurecimento da narrativa dos recentes filmes brasileiros”, comentou Ewald Filho. Ivan Melo, diretor do festival, também destacou a qualidade dos inscritos e aposta na possibilidade de aumentar a duração das próximas edições “para que mais filmes sejam exibidos”.

O festival, realizado no Theatro Municipal Paulo Gracindo e no Polo Cinematográfico da cidade, tem sessões gratuitas e abertas ao público e ao todo distribuirá R$ 800 mil em prêmios.

Confira a lista completa dos filmes brasileiros em competição no festival:

Longas

A História da Eternidade, de Camilo Cavalcante (Ficção,PE)

A Neblina, de Fernanda Machado (Doc, SP)

Aprendi a Jogar com Você, de Murilo Salles (Doc, RJ)

Boa Sorte, de Carolina Jabor (Ficção, RJ)

Casa Grande, de Fellipe Barbosa (Ficção, RJ)

Castanha, de David Pretto (Ficção, RS)

Infância, de Domingos Oliveira (Ficção, RJ)

Sangue Azul, de Lírio Ferreira (Ficção, PE)

Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas (Ficção, SP)

Curtas

De Bom Tamanho, de Alex Vidigal

Edifício Tatuapé Mahal, de Carolina Markowicz e Fernanda Salloum

Jessy, de Paula Lice, Rodrigo Luna e Ronei Jorge

190, de Germano Pereira

O Clube, de Allan Ribeiro

O Bom Comportamento, de Eva Randolph

O Menino Que Sabia Voar, de Douglas Alves Ferreira

Recordação, de Marcelo Galvão