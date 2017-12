Festival de Paulínia 2014 abre inscrições

O Festival de Cinema de Paulínia, que será realizado de 22 a 27 de julho, abriu na quarta-feira, 11 de junho, as inscrições para sua edição sexta edição, conforme anunciou o prefeito Edson Moura Jr. Até dia 25, longas e curtas-metragens de ficção, documentários e animação poderão se candidatar a uma das vagas no evento, que neste ano distribuiu R$ 800 mil em prêmios para 23 categorias. Ao todo, serão selecionados 16 filmes inéditos brasileiros para a Mostra competitiva. Destes, oito serão longas, com no mínimo 70 minutos de duração, e oito serão curtas, com no máximo 15 minutos de duração. Entre os curtas, poderão ser escolhidos até quatro títulos da região metropolitana de Campinas.

O VI Paulínia Film Festival - 2014 vai ser realizado de 22 a 27 de julho e ocupará o Theatro Municipal Paulo Gracindo e o Polo Cinematográfico da cidade. A programação do evento terá, além da exibição de longas e curtas, debates com equipes de filmes, workshops internacionais, homenagens e as solenidades de abertura e de premiação e de encerramento.

A seleção de filmes brasileiros e internacionais será coordenada por Monica Trigo, Secretária de Cultura de Paulínia, e pelo crítico Rubens Ewald Filho, curador do evento. Confira a lista de prêmios do VI Paulínia Film Festival:

Filmes de longa-metragem

Melhor Filme : R$ 300.000

Melhor Direção : R$ 50.000

Melhor Ator : R$ 30.000

Melhor Atriz : R$ 30.000

Melhor Ator coadjuvante : R$ 15.000

Melhor Atriz coadjuvante : R$ 15.000

Melhor Roteiro : R$ 15.000

Melhor Fotografia : R$ 15.000

Melhor Montagem : R$ 15.000

Melhor Som : R$ 15.000

Melhor Direção de arte : R$ 15.000

Melhor Trilha Sonora : R$ 15.000

Melhor Figurino : R$ 15.000

Especial Júri : R$ 100.000

Filmes de curta-metragem

Melhor filme : R$ 30.000

Melhor Direção : R$ 20.000

Melhor Roteiro : R$ 15.000

Especial Júri : R$ 20.000

Júri Popular

Melhor longa-metragem : R$ 50.000