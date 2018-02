Festival de Locarno homenageia Victor Erice

O Festival Internacional de Cinema de Locarno vai homenagear este ano o diretor espanhol Victor Erice, anunciou nesta quinta-feira, 15, a organização do evento. A 60ª edição, que acontece entre os dias 6 e 16 de agosto, dará ao cineasta o Leopardo de Honra por sua carreira.

Para celebrar o prêmio, o festival mostrará diversos filmes de Erice, que estará em Locarno e conversará com o público em uma sessão especial. O evento pretende mostrar “a poesia e a profundidade” da produção do espanhol, cuja obra “tem impacto sobre a história recente do cinema europeu”, diz um comunicado da organização.

Nascido em 1940, o primeiro filme de Erice foi o premiado O Espírito da Colmeia, de 1973. Dez anos depois, o diretor filmou O Sul. “Estou animado para acolher Victor Erice em Locarno. Embora tenha feito poucos filmes, todos são extremamente importantes no contexto do cinema moderno, e trazem a marca de um diretor consistente e independente, que é capaz de dar um toque pessoal às esuas histórias ao combinar memória coletiva e pessoal”, afirmou Carlo Chatrian, diretor artístico do festival. (Com informações da EFE)