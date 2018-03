Festival de Hollywood elege Penélope Cruz a melhor atriz Penélope Cruz receberá o prêmio de melhor atriz do ano na 10.º edição do Festival de Cinema de Hollywood. A mostra cinematográfica, que acontecerá de 18 a 23 de outubro, anunciou nesta quarta-feira seus vencedores. Além da musa do cineasta Pedro Almodóvar Sandra Bullock foi escolhida a melhor atriz coadjuvante do ano. Robin Williams venceu na categoria melhor ator e na cerimônia de gala de 23 de outubro receberá o prêmio pelo conjunto da obra. O anúncio dos vencedores coincide com a estréia, nos Estados Unidos, do mais novo filme estrelado por Penélope Cruz, "Volver", de Almodóvar. Já Sandra Bullock poderá ser vista nas telonas dos EUA neste fim de semana em "Infamous", uma nova versão da vida do escritor Truman Capote. Robin Williams, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por "Gênio Indomável", estréia nos próximos meses a sátira política "Man of the Year", além da comédia "Uma Noite no Museu". O festival, presidido pela produtora Paula Wagner, é considerado uma prévia dos filmes que almejam o Oscar, e será realizado no teatro Arclight, em Los Angeles.