Festival de Gramado divulga sua lista de concorrentes O Festival de Gramado - Cinema Brasileiro e Latino, de 14 a 19 de agosto, chega à sua edição de número 34 um tanto encolhido. Ao anunciar a lista dos filmes selecionados para as mostras competitivas brasileira e latina e também os curtas em 35mm mais os participantes da Mostra Gaúcha, o consultor técnico do festival, José Carlos Avellar, disse que em 2006, Gramado terá ?menos quantidade, mas maior qualidade nos longas em competição?. E acrescentou que um dos critérios que norteou a equipe de seleção foi privilegiar cineastas que estavam já há algum tempo sem filmar. Algumas mudanças também marcam esta edição. A mostra competitiva não terá mais distinção de gêneros entre documentários e filmes de ficção, restando apenas a diferenciação entre longas brasileiros e latinos. E apesar dos protestos de diretores e entidades representativas, a exibição dos curtas vai ser feita mesmo no período da tarde e não mais à noite, como acontecia em edições anteriores. Apenas cinco longas nacionais e seis latinos foram selecionados este ano. Os brasileiros são Anjos do Sol, de Rudi Lagemann; Atos dos Homens, de Kiko Goifman; Pro Dia Nascer Feliz, de João Jardim; Serras da Desordem, de Andréa Tonacci; e Sonhos e Desejos, de Marcelo Santiago. Latinos Os seis filmes latinos são El Caracazo, de Roman Chalbaud (Venezuela); Chicha Tu Madre, de Gianfranco Quanttrini (co-produção Argentina-Peru); Dí Buen Día a Papá, de Fernando Vargas (Bolívia); El Método, de Marcelo Piñeyro (Argentina); Mezcal de Ignacio Ortiz Cruz (México); e 4 Mujeres Descalzas, de Santiago Loza (Argentina). Além de anunciar os concorrentes de Gramado 2006, a organização do festival revelou os homenageados especiais. O ator Antonio Fagundes receberá o Troféu Oscarito. O documentarista paraibano Vladimir Carvalho receberá o Troféu Eduardo Abelin. Outro homenageado do 34.° Festival de Gramado será o cineasta Nelson Pereira dos Santos. A Mostra Gaúcha, que abrange curtas em 35 e 16 milímetros, apresenta uma notável curiosidade: entre os 22 filmes selecionados, sete são assinados pelo diretor Luiz Rangel. E pelo 14º ano consecutivo, paralelamente ao Festival de Gramado, ocorrerá o Gramado CineVídeo, mostra que privilegia a produção independente, especialmente de caráter universitário.