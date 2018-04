Festival de Gramado divulga candidatos da 37.ª edição

O Festival de Cinema de Gramado, que vai homenagear o ator Reginaldo Faria com o Troféu Oscarito e o cineasta Ruy Guerra com o Kikito de Cristal, anuncia os onze longas-metragens que disputam sua 37.ª edição. O evento acontece de 9 a 15 de agosto na cidade serrana do Rio Grande do Sul e terá filmes nacionais e estrangeiros na competição pelo troféu Kikito.

Cena do filme 'Em Teu Nome', de Paulo Nascimento, que disputa o Kikito. Foto: Divulgação

Segundo os organizadores do festival, o número de filmes nacionais inscritos chegou a 85 títulos, quase o dobro do número registrado no ano passado. Nesta edição, serão homenageados também o veterano produtor gaúcho Itacyr Rossi e o diretor de fotografia Ivo Czamanski, por seus 50 anos de carreira.

Competição nacional:

Canção de Baal, de Helena Ignez

Cildo, de Carlos Moura

Corpos Celestes, de Marcos Jorge e Fernando Severo

Corumbiara, de Vincent Carelli

Em Teu Nome, de Paulo Nascimento

Quase Um Tango, de Sérgio Silva

Competição estrangeira:

Gigante, de Adrián Biniez (Uruguai)

A Teta Assustada, de Claudia Llosa (Peru)

Lluvia, de Paula Hernandez (Argentina)

La Proxima Estación, de Fernando Solanas (Argentina)

Nochebuena, de Maria Camila Loboguerrero (Colômbia)