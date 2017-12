Festival de Gramado anuncia longas nacionais em competição

E vem aí mais um Festival de Gramado, o de número 43. O evento na serra gaúcha divulgou nesta terça-feira, 30, a lista dos filmes que estarão concorrendo aos tradicionais Kikitos. Serão oito longas brasileiros e sete latinos. Alguns dos filmes nacionais já foram exibidos e premiados em eventos no País e no exterior - Ausência, de Chico Teixeira, e Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert. Ambos foram exibidos em seções paralelas do Festival de Berlim. Matheus Fagundes, do primeiro, foi melhor ator no Festival do Rio e Regina Casé, pelo segundo, melhor atriz em Sundance.

Também integram a seleção - Introdução à Música do Sangue, de Luiz Carlos Lacerda; O Fim e os Meios, de Murilo Salles; O Outro Lado do Paraíso, de André Ristum; O Último Cine Drive-In, de Iberê Carvalho; Ponto Zero, de José Pedro Goulart; e Um Homem Só, de Cláudia Jouvin.

Os latinos representam a diversidade da produção continental - Ella, de Libia Stella Gómez, da Colômbia; En La Estancia, de Carlos Armella, do México; La Salada, de Juan Martin Hsu, da Argentina; Ochentaisiete, de Anahi Hoeneisen e Daniel Andrade, do Equador; Presos, de Esteban Ramírez Jímenez, da Costa Rica; Venecia, de Kiki Alvarez, de Cuba; e Zanahoria, de Enrique Buchichio, do Uruguai.

O festival selecionou 15 curtas brasileiros, mais 10 gaúchos que vão concorrer ao prêmio Assembleia Legislativa, exclusivo para produções do Rio Grande do Sul. A relação está no site.

O festival também outorga dois prêmios especiais. Marília Pêra vai receber o troféu Oscarito, e ela já possui dois Kikitos, que ganhou por Bar Esperança - O Último Que Fecha, de Hugo Carvana, e Anjos da Noite, de Wilson Barros. O Troféu Cidade de Gramado irá para Daniel Filho, que completa 60 anos de carreira. Estreou como ator em 1955, com O Fuzileiro do Amor e nunca mais parou de atuar, dirigir e produzir. É um dos mais completos profissionais do audiovisual brasileiro, com uma trajetória consolidada nos filmes e na televisão. O Festival de Gramado ocorre este ano de 7 a 15 de agosto.