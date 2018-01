Festival de documentários de Milão homengeia Índia A Índia será o país convidado oficial do Milano Doc Festival, o festival de documentários que acontece de 8 a 30 de setembro em Milão, na Itália. O anúncio foi feito nesta terça-feira em Nova Délhi pelo presidente da região da Lombardia, Roberto Formigoni. Ele se encontrou com Aruna Vasudev, fundadora e diretora do Festival de Cinema Asiático, que fará parte do júri do festival. A organização do Milano Doc Festival foi muito disputada pela Lombardia, região que também está montando em Milão um Centro Experimental de Cinematografia. O festival de documentários, organizado por Rubino Rubini, é tradicionalmente realizado em Roma, no Palazzo Venezia. Agora o evento se transfere para Milão por conta de uma operação conjunta de autoridades regionais, que querem transformar Milão na capital do documentário.