Festival de curta do YouTube exibe 2 filmes nacionais entre os semifinalistas

MADRI - Entre mais de 15 mil obras inscritas, cinco curtas-metragens latino-americanos, sendo dois brasileiros, aparecem entre os 50 semifinalistas do Your Film Festival, um festival de curtas organizado pelo YouTube e pela companhia aérea Emirates.

Os brasileiros Turkish Coffee, de Thiago Luciano, e Cine Rincão, de Fernando Grostein Andrade e Fernanda Fernandes; o chileno Camino al Cementerio, de Mijael Milies e Carla Pastén; o porto-riquenho La Carta, de Ángel Manuel Soto Vázquez, e o mexicano El porvenir- Epidosio 1 Hermanos, de Manuel Alejandro Anell, são os cinco filmes latino-americanos selecionados.

O Your Film Festival, que reúne curtas de mais de 160 países, também conta com um júri considerável, destacando o cineasta Ridley Scott e o ator Michael Fassbender. Ambos serão responsáveis pela escolha do grande vencedor do festival, que, por sua vez, levará o prêmio de US$ 500 mil.

Após definir os seus 50 semifinalistas com auxilio da produtora Scott Free Productions, o Your Film Festival também passa a contar com a particiapação do internauta, que poderá escolher o seu filme preferido no próprio site do YouTube (youtube.com/yourfilmfestival). A votação foi aberta nesta terça-feira e seguirá aberta até o dia 16 de julho.