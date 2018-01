Festival de Cinema italiano homenageia Marcello Mastroianni em SP

Considerado ícone do cinema clássico, o ator Marcello Mastroianni terá sua trajetória relembrada pela 12ª edição do Festival de Cinema Italiano, a partir de 14 de novembro.

Com realização da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio (Italcam) e apoio do Istituto di Cultura de São Paulo, a série de eventos, batizada como Ciclo de Homenagens a Marcello Mastroianni, será dividida entre uma mostra cinematográfica e outra fotográfica.

Sete filmes estrelados por Mastroianni foram escolhidos para serem exibidos no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo entre 14 e 21 de novembro. Já a exposição de fotos acontecerá no Cine Caixa Belas Artes, de 1º a 7 de dezembro, e apresentará 60 imagens dos 50 anos de carreira do italiano.

Além dos dois eventos, a crítica italiana de cinema Cristina Colet estará presente para falar sobre a vida de Mastroianni, e também haverá uma homenagem a um dos maiores diretores contemporâneos da Itália, Roberto Faenza.

Aos 73 anos, o cineasta receberá um prêmio por sua carreira durante a festa de abertura do festival, em 21 de novembro, no Auditório Ibirapuera. Ele dirigiu o último filme estrelado por Mastroianni, "Sostiene Pereira".

Mastroianni faleceu aos 72 anos de idade e participou de grandes produções como "Os companheiros", "Cidade das Mulheres" e "Ontem, hoje e amanhã", no qual atuou com Sophia Loren.

Do drama à comédia - e com entrada franca -, confira os filmes que estarão em cartaz na homenagem ao ator:

1- O Belo Antonio, de Mauro Bolognini

2 - Matrimônio à Italiana, de Vittorio De Sica

3 - A Noite, de Michelangelo Antonioni

4 - Um Dia Muito Especial, de Ettore Scola

5 - Os Companheiros, de Mario Monicelli

6 - Casanova 70, de Mario Monicelli

7 - Allonsanfan, de Paolo e Vittorio Taviani.