Festival de cinema de Veneza começa com comédia de humor negro 'Birdman' O diretor mexicano Alejandro Iñárritu irá abrir o Festival de Cinema de Veneza deste ano com "Birdman", comédia de humor negro que encabeça uma seleção de 55 filmes tendo a guerra e a recessão como temática dominante, afirmou o diretor do evento, Alberto Barbera, nesta quinta-feira.