Festival de Cinema de Toronto exibe estreias e critérios de seleção mais rígidos

Nesta terça-feira, o festival anunciou cerca de 60 títulos, incluindo muitas das exibições de gala de grandes produções que serão vistas na 39ª versão do evento entre 4 e 14 de setembro.

Rompendo com a tradição, os organizadores do festival não anunciaram o filme de abertura e disseram que isso será decidido mais perto do evento.

"While We're Young", do diretor Baumbach, admirado no circuito alternativo, mostra Ben Stiller e Naomi Watts como um casal de meia idade cujas vidas são sacudidas quando um casal mais jovem e liberal entra em cena.

"Pawn Sacrifice" é estrelado por Tobey Maguire no papel de Bobby Fischer, lenda norte-americana do xadrez, em uma partida do campeonato mundial de 1972 com o rival soviético Boris Spassky, interpretado por Liev Schreiber.

No todo, quase 300 filmes devem ser exibidos no evento, que se iguala em importância com Cannes, Sundance, Veneza e Berlim.

O festival está sendo mais rígido nos critérios de exibição neste ano para só incluir legítimas estreias mundiais em seus primeiros quatro dias, quando a atenção da mídia e da indústria é mais intensa, embora os organizadores tenham afirmado que essa não foi a causa do atraso na divulgação do filme de abertura.

“De jeito nenhum. Temos muitos filmes para ver... e nem sempre ficam prontos para o nosso calendário”, declarou o diretor artístico do festival, Cameron Bailey.