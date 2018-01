Festival de cinema de Roma homenageará Brasil

O Brasil será o grande homenageado da terceira edição da Festa do Cinema de Roma. Filmes, músicas, mostras e discussões sobre o país serão reunidos na Focus sul Brasile. "Em abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Roma para apresentar o evento", anunciou Goffredo Bettini, presidente da Fundação Cinema para Roma. "Pensamos em abrir a terceira edição da festa na Piazza del Popolo com um show de Marisa Monte." Segundo Bettini, o festival será realizado entre os dias 2 e 11 de outubro, bem mais cedo que as edições anteriores, mas ainda sem coincidir com a Mostra de Cinema de Veneza. Do centro aos subúrbios Com caráter distinto da mostra veneziana - apesar de também ter sua faceta competitiva -, o evento romano se destaca por apresentar projeções de filmes e eventos em várias partes da cidade, desde o privilegiado centro histórico, o Auditorium, desenhado pelo arquiteto Renzo Piano, até os subúrbios mais marginais da capital italiana. Segundo os organizadores do encontro da cinematografia mundial, que conta com total apoio do prefeito Walter Veltroni, o objetivo é promover o entrosamento entre toda a cidade e o mundo do cinema. "O Brasil foi escolhido devido a sua tradição popular sempre presente no imaginário coletivo", disse à BBC Brasil Gaia Morrione, diretora da Focus sul Brasile. "É um país muito importante culturalmente, em função da sua diversidade, criatividade e contemporaneidade." Apoio De acordo com Gaia, a Focus sul Brasile terá co-produção do governo brasileiro, através do Ministério da Cultura. Alguns contatos já foram realizados e agora falta fazer o projeto do evento, formalizar os convites e fechar os contratos. "Queremos fazer uma retrospectiva de filmes brasileiros, mostras de artes plásticas, eventos literários, alguma coisa na área de arquitetura", afirmou. "Estamos muito interessados na nova cena cinematográfica pernambucana e pensamos num encontro entre os arquitetos Oscar Niemeyer e Renzo Piano, responsável pela construção do Auditorium de Roma." Segundo Gaia, o produtor e músico Arto Lindsay é o consultor da parte brasileira da Festa do Cinema de Roma. Já o diretor Hector Babenco, que participou com o filme O Passado na edição 2007, também deverá ser convidado para colaborar na seleção da Focus sul Brasile. Além da parte brasileira, o evento também dedicará uma jornada à cinematografia do Tibet. "Uma homenagem a uma cultura grande e sofrida", assinalou Bettini. "O Dalai Lama ficou entusiasmado com a idéia e garantiu sua presença em Roma." Na edição do ano passado, foram apresentados 167 filmes, entre longas-metragens, documentários e curtas. As madrinhas da festa foram duas atrizes italianas: Sophia Loren e Monica Bellucci. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.