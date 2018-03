Festival de Cinema de Londres começa com novos filmes de Emma Stone e Bryan Cranston

Os tapetes vermelhos estão sendo desenrolados na capital britânica, que se prepara para receber alguns dos maiores nomes do cinema internacional durante os 12 dias do Festival de Cinema de Londres.

A noite de gala de abertura contará com o lançamento europeu de “Breathe”, estreia como diretor de Andy Serkis, que se tornou famoso como ator interpretando personagens de animação virtual como o Gollum da trilogia “Senhor dos Anéis”.

Astros como Emma Stone, vencedora de um Oscar, e Bryan Cranston estarão no evento divulgando filmes – o drama de tênis “Batalha dos Sexos” e a comédia “Last Flag Flying”, dirigida por Richard Linklater, respectivamente.

A 61ª edição do festival exibirá 243 filmes de 67 países, além de uma série de curtas-metragens e documentários.

“É um prazer dar as boas vindas a alguns dos contadores de história mais empolgantes do mundo no Festival – amamos assistir e nos envolver com as conversas extraordinárias que o Festival traz”, disse Amanda Nevill, executiva-chefe do Instituto Britânico de Cinema.