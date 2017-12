Festival de Cinema de Havana homenageia Cacá Diegues

O Filme da Minha Vida, de Selton Mello, foi exibido na sexta-feira, 8, no 39.º Festival de Havana, uma mostra de cinema regional que homenageará este ano o cineasta brasileiro Cacá Diegues.

Baseado no livro Um Pai de Cinema, do chileno Antonio Skármeta, o filme de Selton Mello pôde ser visto durante a cerimônia de abertura do festival, no teatro Karl Marx.

Mostra exibe os filmes mais importantes da história de Cacá Diegues

O festival, que continuará até o dia 18 de dezembro como o evento cultural mais importante de Cuba, prestará homenagens a Cacá Diegues, que aos 77 anos tem em seu currículo cerca de 15 produções cinematográficas, além de ser membro do movimento Cinema Novo. Tieta do Agreste, Bye Bye Brasil e Ganga Zumba estão entre seus filmes mais consagrados.

Esse é o quarto filme produzido por Selton Mello, mais conhecido por sua atuação em novelas e que, posteriormente, ingressou na carreira de diretor. A história tem como protagonista Tony Terranova, um jovem brasileiro que volta para sua cidade natal após se formar na universidade, onde acaba descobrindo que seu pai francês partiu e não voltará.

Uma série de acontecimentos levam o jovem a um desfecho surpreendente quanto ao paradeiro do seu pai e às verdadeiras razões para a sua partida.

O filme disputará com outros 18 indicados o Prêmio Coral de longa-metragem, o principal do festival.

O diretor do festival, Iván Giroud, está "muito satisfeito com o nível (dos concorrentes)". No total, serão apresentadas 94 produções cinematográficas, incluindo longas e curta-metragens, musicais, documentários e desenhos animados.