Festival de Cinema de Cartagena premia filmes brasileiros

O Festival de Cinema de Cartagena, realizado na cidade histórica de Cartagena de Índias, no Caribe Colombiano, premiou em sua 48.ª edição dois filmes brasileiros, O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias e Proibido Proibir. Os nomes dos ganhadores foram divulgados nesta terça-feira, 11, e os principais prêmios ficaram com XXY, uma produção argentina de Lucía Puenzo, eleito o melhor filme ibero-americano. Já a melhor produção colombiana, premiada com o Índia Catalina de Ouro, foi Satanás, de Andi Baiz. O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger, ganhou o prêmio da crítica especializada e Caio Blat ganhou o prêmio de melhor ator por Proibido Proibir, de Jorge Duran. O festival entre 29 de fevereiro e 7 de março. Ao todo, foram apresentadas cerca de 140 produções audiovisuais, entre obras colombianas e internacionais. A França foi o país escolhido para ser o convidado de honra desta edição e os destaques ficaram por conta da exibição de seis filmes de novos cineastas franceses e uma retrospectiva de Françoise Truffaut. Criado por um grupo de empresários da cidade colombiana, o festival ganhou reconhecimento nos anos 70, quando passou a exibir obras de países latino-americanos e caribenhos. Desde então, a mostra promove a diversidade cultural em sua programação.