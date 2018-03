Festival de cinema de Berlim terá filmes de arte em 3D

Por Sarah Marsh

BERLIM (Reuters Life!) - O festival internacional de cinema de Berlim terá três filmes em 3D este ano, anunciou seu diretor, Dieter Kosslick, explorando o potencial artístico do 3D após seu sucesso recente em blockbusters de Hollywood.

A 61a edição do Festival de Berlim será menor, mas mais ousada que a do ano passado, disse Kosslick. A competição principal terá um filme animado em 3D e três trabalhos que farão suas estreias em Berlim.

O evento terá a première mundial do filme em 3D de Wim Wenders sobre a legendária coreógrafa Pina Bausch, além da première europeia de Cave of Forgotten Dreams, de Werner Herzog, sobre pinturas pré-históricas francesas.

"Haverá vários cineastas novos, várias diretoras mulheres, e também novidades técnicas nunca antes mostradas na Berlinale", disse Kosslick, chamando a atenção para o fato de que os três filmes em 3D serão exibidos no primeiro domingo do festival.

"Estes três filmes comprovam que realmente é possível brincar com o 3D em filmes de arte."

Filmes de Hollywood em 3D como o sucesso de ficção científica Avatar, Alice no País das Maravilhas e Toy Story 3 encontraram receptividade enorme nas bilheterias mundiais nos últimos anos, mas o 3D ainda não ganhou espaço entre os criadores de filmes de arte.

Um dos filmes que farão sua estreia na Berlinale é o primeiro trabalho dirigido pelo ator britânico Ralph Fiennes, Coriolanus.

A adaptação de uma peça de Shakespeare é estrelada pelo próprio Fiennes, indicado ao Oscar por suas atuações em O Paciente Inglês e A Lista de Schindler.

Outra estreia em Berlim será Margin Call, thriller americano com os atores Kevin Spacey e Demi Moore que mostra um período de 24 horas no início da crise financeira em um banco de investimentos inspirado no banco Lehman Brothers.

"Quisemos dar destaque a pessoas novas e não apenas apostar em nomes seguros", disse Kosslick.

Este ano o festival acontecerá entre 10 e 20 de fevereiro, culminando com a cerimônia de premiação, em 19 de fevereiro.