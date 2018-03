Festival de cinema chega a Cabul no aniversário da guerra

CABUL - Um pai procura desesperadamente por seu filho, enviado numa missão suicida. Depois de perder tudo ele termina nas ruas poeirentas de Cabul, sem-teto e enlouquecido. A tragédia pode parecer algo comum no Afeganistão em guerra, mas desta vez, felizmente, a história de Yacoub não é verdadeira.

Em lugar disso, faz parte de um dos 50 filmes exibidos no primeiro Festival de Cinema de Direitos Humanos do Outono. O evento proporciona um palco centro-asiático para diretores do Afeganistão e outros países que tratam de questões ligadas aos direitos humanos. "Este festival de cinema é especial quando comparado a outros aos quais já assisti, pelo fato de ser sobre direitos humanos," disse Homayun Morowat, nascido em Cabul e diretor do filme sobre Yacoub, "An Apple from Paradise" (Uma maça do paraíso, em tradução livre).

O festival acontece no décimo aniversário do início da campanha militar dos EUA no Afeganistão, um momento em que as conquistas e os avanços dos últimos dez anos na área dos direitos humanos estão no centro das atenções. A Anistia Internacional disse na quarta-feira que o governo afegão e seus apoiadores internacionais descumpriram muitas das promessas que fizeram ao povo afegão com relação a direitos humanos.

Mas a liberdade de imprensa ainda é maior no Afeganistão que em quase todos os países que o cercam, segundo o índice de Liberdade de Imprensa compilado pela organização Repórteres Sem Fronteiras, fazendo da capital afegã a escolha lógica para sediar o festival de cinema centro-asiático.

'Razões práticas, não políticas'

Os organizadores disseram que o festival foi planejado durante anos e que as datas foram escolhidas por razões práticas, não políticas. Malek Shaf'ii, executivo-chefe do Cineclube do Afeganistão, disse que o tema dos direitos humanos foi escolhido porque mais de 90 por cento dos filmes e documentários feitos por cineastas afegãos independentes tratam de problemas relacionados.

"Os problemas de direitos humanos são um dos maiores desafios do Afeganistão," disse Shaf'ii à Reuters no fortemente vigiado Instituto Cultural Francês, no centro de Cabul, onde muitos dos filmes foram exibidos. O Afeganistão enfrenta pobreza aguda e três décadas de guerra, que já mataram milhares de civis e mutilaram ou traumatizaram outras dezenas de milhares. Há também restrições rígidas impostas às mulheres, cujos direitos são tradicionalmente limitados.

"O primeiro passo que podemos dar para melhorar os direitos humanos é informar as pessoas dos problemas, e estamos fazendo isso para criar um vínculo entre cineastas e o público", disse um porta-voz do festival, Hassan Zakizadeh. O festival de cinema, que inclui 32 filmes afegãos e 18 de outros países, dura sete dias, com sessões em um cinema do centro e um auditório do Centro Cultural Francês.

(Reportagem adicional de Martin Petty e Omar Sobhan)