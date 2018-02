Festival de Cinema Brasileiro de Nova York homenageará Vinicius de Moraes

O Festival de Cinema Brasileiro de Nova York homenageará neste ano o poeta Vinicius de Moraes, anunciaram na segunda-feira (19) os organizadores do evento que acontecerá entre os dias 1º e 7 de junho.

A mostra exibirá mais de uma dezena de filmes, a maioria deles estreando em Nova York, e será encerrada com um show de Toquinho, que colaborou com Vinicius durante 11 anos na produção de 120 canções e 25 discos.

Além disso, fora de competição, serão exibidos "Orfeu", de Cacá Diegues, ambientado no carnaval e baseado na versão de Vinícius do mito grego de Orfeu e Eurídice, e o documentário "Vinícius", de Miguel Farias, sobre a vida e obra do poeta.

Apresentado pelo circuito de festivais Inffinito, o evento terá nesta edição alguns dos mais elogiados filmes recentes do Brasil, entre eles "O lobo atrás da porta", de Fernando Coimbra, e "Tatuagem", de Hilton Lacerda.

Os filmes selecionados, em curta e longa metragem, concorrerão ao prêmio Lente de Cristal, decidido pelo público, segundo anunciaram os organizadores em comunicado.