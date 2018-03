Festival de cinema asiático premia filmes do Irã e Filipinas O festival de cinema mais renomado da Ásia terminou nesta sexta-feira na cidade portuária de Busan, na Coreia do Sul, e filmes de novos diretores do Irã e das Filipinas levaram os principais prêmios, reafirmando o foco do evento nos talentos asiáticos emergentes.