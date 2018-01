Festival de cinema AFI terá sessões gratuitas em Los Angeles

O Festival de Cinema AFI é um dos maiores encontros anuais da indústria em Los Angeles e plataforma de lançamento para alguns candidatos ao Oscar. O evento deste ano será inaugurado com a animação "Fantastic Mr. Fox", que inclui as vozes de George Clooney, Meryl Streep e Bill Murray.

Nos próximos oito dias serão vistos filmes como "Precious: Based on the novel 'Push' by Sapphire", "Everybody's Fine" com Robert De Niro e Kate Beckinsale, e "A Single Man", estreia na direção do estilista Tom Ford.

No início deste ano, os patrocinadores começaram a se afastar de importantes festivais de cinema, como o Sundance, e os organizadores do AFI começaram a pensar que seria difícil para o público celebrar o cinema ao final de um ano muito difícil, disse à Reuters a diretora artística do festival AFI, Rose Kuo.

"Quando a ideia foi aventada, pareceu maluca. Mas então começamos a discuti-la e começou a não parecer tão maluca assim", disse Kuo.

Como o patrocinador principal do AFI continuou engajado com o festival, disse Kuo, a ideia de distribuir ingressos gratuitos foi aceita e batizada de "assista a um filme por nossa conta", e os organizadores começaram a reduzir alguns eventos do festival. O número de longas-metragens exibidos foi reduzido de 100 para 60 e o de curtas, de 50 para 25.

O resultado foi que 100 por cento dos ingressos oferecidos com antecedência se esgotaram, e Kuo prevê que as filas de espera sejam grandes.

Para os cineastas, especialmente os que criam filmes independentes ou de arte, frequentemente exibidos em festivais, o plano "gratuito" garante lotação esgotada nas sessões de seus filmes, que, de outro modo, talvez não fossem vistos.

O Festival de Cinema AFI vai até 5 de novembro em Hollywood, com sessões no famoso cinema Grauman's Chinese e no complexo adjacente de salas Mann Chinese. Os dois últimos dias do evento, 6 e 7 de novembro, acontecem em Santa Monica.

O festival é organizado pelo Instituto Americano do Cinema (AFI), grupo sem fins lucrativos dedicado à educação cinematográfica.