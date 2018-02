Festival de Cannes prepara abertura com mais segurança contra roubo de joias

Fãs do cinema já estão do lado de fora dos cordões de isolamento sem ter ideia de quais estrelas podem aparecer e a segurança está mantendo uma constante vigilância sobre potenciais ladrões de joias enquanto se espera a abertura do 67º Festival de Cinema de Cannes nesta quarta-feira.

Com grandes iates no Mar Mediterrâneo e butiques de luxo na famosa rua La Croisette dando os toques finais nas suas vitrines, o festival de 12 dias - considerado a resposta do mundo do cinema internacional ao Oscar de Hollywood - dará a largada com a estreia mundial do filme “Grace de Mônaco”.

“Acredito que a seleção tem tantos talentos agora que é como ser uma criança em uma loja de doces”, afirmou o diretor dinamarquês Nicolas Winding Refn ao chegar na terça-feira.

Ele é um dos nove jurados de uma banca composta principalmente por mulheres e encabeçada pela diretora neozelandesa Jane Campion, a primeira mulher a ganhar o principal prêmio de Cannes, a Palma de Ouro.

Há 18 filmes na competição pela Palma de Ouro, que será entregue com outros prêmios até o fim do festival, em 24 de maio.

Cannes é uma grande atração para o setor cinematográfico e para o público, estimado em 127 mil visitantes, além de 30 mil profissionais credenciados, 4.000 jornalistas e 700 técnicos, de acordo com o material informativo distribuído pelo festival.

No ano passado, entretanto, alguns dos visitantes não foram tão bem-vindos, já que furtaram joias no valor de milhões de dólares.

A presença da segurança neste ano é ostensiva, com agentes localizados dentro ou fora de butiques de luxo, mas o número não é maior do que o normal, disse um desses agentes.

“Já está no máximo”, disse o guarda, que não quis dar seu nome alegando “motivos de segurança”.

O filme de abertura tem a estrela Nicole Kidman no papel da atriz de Hollywood Grace Kelly, que se tornou princesa de Mônaco quando casou com o príncipe Rainier. Ela morreu em um acidente de carro em 1982 no principado, não muito longe de Cannes.