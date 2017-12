Festival de Cannes dará prêmio em diamantes para grande vencedor

O Festival de Cannes completa 70 anos em 2017 e, para celebrar o aniversário, no próximo mês o evento concederá pela primeira vez ao melhor filme uma Palma de Ouro com diamantes, anunciou à AFP a joalheria responsável pela peça.

Os 118 gramas de ouro puro desta Palma excepcional estarão incrustados de 167 diamantes de 0,694 quilate, de acordo com a empresa Chopard, fornecedora oficial do festival, que este ano acontecerá entre 17 e 28 de maio.

Desde 2014, a Palma de Ouro de Cannes, o prêmio de maior prestígio do mundo do cinema, tem a etiqueta internacional "Fairmined" por tratar-se do "ouro ético", ou seja, obtido com respeito ao meio ambiente e aos direitos dos trabalhadores de mineração.

Os diamantes da Palma de Ouro de 70 anos têm como origem um fornecedor certificado pelo Conselho de Joalheria Responsável, principal organização internacional a estabelecer as normas éticas.