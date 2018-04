Festival de Cannes concederá homenagem ao diretor Martin Scorsese

O cineasta Martin Scorsese, diretor de Silêncio (2016), Os Bons Companheiros (1990) e Cassino (1995), será homenageado no Festival de Cannes, que acontece entre 9 e 18 de maio.

O americano será laureado com o Carrosse d’Or, prêmio concebido em 2002 pela Sociedade de Realizadores de Filmes da França para diretores com "qualidades inovadoras, coragem e mentalidade independente em seu trabalho".

Scorsese já foi presidente do júri do festival em 1998, venceu a Palma de Ouro em 1976 por Taxi Driver e foi eleito o melhor diretor em 1986 com Depois de Horas.

Alguns dos diretores galardoados nos últimos anos com o Carrosse d'Or são Alain Resnais, Naomi Kawase e Werner Herzog. Em 2018, o júri terá como presidente a atriz Cate Blanchett.