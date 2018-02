Festival de Cannes antecipará cerimônia de premiação

A organização da 67ª edição do Festival de Cannes, marcado para o período de 14 a 25 de maio, anunciou alteração na data da premiação. Em virtude das eleições na Europa, justamente no dia 25 de maio, ficou decidido que os vencedores serão conhecidos um dia antes.

Dessa forma, o último dia de competição será na sexta-feira, dia 23, e a lista dos premiados será divulgada no sábado, dia 24, na habitual cerimônia de gala no Grand Théâtre Lumière. Mesmo com essa mudança, no domingo haverá, como sempre, a exibição do filme vencedor da Palma de Ouro. Ano passado grande destaque foi o polêmico Azul é a Cor Mais Quente, de Abdellatif Kechi.

Já o anúncio dos vencedores da seção Un Certain Regard, o o segundo em importância de Cannes, que exibe filmes inovadores e ousados será na sexta-feira , 23 de maio, bem como as de Cinéfondation , que tem por finalidade descobrir novos talentos.

Na edição deste ano do Festival de Cannes, a realizadora, produtora e argumentista neozelandesa Jane Campion será presidente do Júri.