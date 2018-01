Festival de Berlim terá Julia Roberts e Scarlett Johansson

Julia Roberts, Scarlett Johansson e Natalie Portman tiveram seus nomes acrescentados nesta sexta-feira, 18, ao rol de presenças no Festival de Cinema de Berlim, que já conta com Rolling Stones, Martin Scorsese e Madonna. O Berlinale, primeiro grande festival de cinema europeu do ano, completou sua programação de 26 filmes com os últimos oito que faltavam, tendo já escolhido para sua abertura o documentário de Scorsese sobre os Rolling Stones. O diretor do festival, Dieter Kosslick, recheou a seção "fora da competição" da programação principal com uma coleção grande de astros e estrelas de Hollywood. Fireflies in the Garden, com Julia Roberts, e The Other Boleyn Girl, com Natalie Portman, Scarlett Johansson e Eric Bana, farão suas estréias mundiais em Berlim, considerado um dos mais importantes festivais de cinema do mundo. Também entrou para a competição principal a co-produção franco-alemã I've Loved You So Long, estrelada por Kristin Scott Thomas. O festival vai acontecer entre 7 e 17 de fevereiro e será encerrado por Be Kind Rewind, com Dan Glover e Mia Farrow. Os organizadores já anunciaram a presença dos Rolling Stones e do premiado com o Oscar Martin Scorsese. Shine a Light inclui imagens de dois concertos dos Stones no Beacon Theatre em Nova York no final de 2006, que incluiu participações de Jack White (dos White Stripes), Christina Aguilera e Buddy Guy. Entre outros filmes escolhidos anteriormente para o festival há um que é baseado na biografia de uma menina na guerra pela independência da Eritréia, Heart of Fire, relatando a história de uma garota deixada nas mãos de um grupo guerrilheiro e treinada para matar. Serão exibidos também Happy-Go-Lucky, do diretor britânico indicado ao Oscar Mike Leigh, e Elegy, produção americana baseada num romance de Philip Roth e estrelada por Penelope Cruz e Dennis Hopper. O festival terá ainda o primeiro trabalho como diretora da popstar americana Madonna, que pode comparecer ao festival. O filme dela, Filth and Wisdom, será exibido na seção Panorama, que destaca filmes de vanguarda.