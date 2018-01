Festival de Berlim terá filmes de Baumbach e Winterbottom

A comédia "Greenberg", de Baumbach, com Ben Stiller no papel de um nova-iorquino que vai cuidar da casa do irmão em Los Angeles, fará sua estreia mundial em Berlim.

Vinterberg também vai estrear em Berlim seu trabalho mais recente, "Submario", drama dinamarquês no qual o diretor de "Festa de Família" retorna à paisagem traiçoeira dos relacionamentos familiares.

O faroeste "The Killer Inside Me", de Winterbottom e com Casey Affleck no elenco, será exibido na capital alemã depois de fazer sua estreia mundial no Festival de Cinema de Sundance. Será um de vários títulos que vão viajar de Park City para Berlim este ano.

Entre estes estão "Howl", drama dos documentaristas Rob Epstein e Jeffrey Friedman sobre o julgamento por obscenidade do poeta Allen Ginsberg, em 1957; a comédia "Please Give", de Nicole Holofcener, com Catherine Keener e Amanda Peet, e "The Kids Are Alright", de Lisa Cholodenko. Estes dois últimos serão mostrados fora da competição em Berlim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Filmes asiáticos vão abrir e encerrar o Festival de Berlim: "Apart Together", de Wang Quan'an, em 11 de fevereiro, e "About Her Brother", do diretor japonês Yoji Yamada, em 20 de fevereiro.

(Reportagem de Scott Roxborough)