Festival de Berlim exibirá filmes com Joaquin Phoenix e Isabelle Huppert

BERLIM - A organização do Festival de Berlim informou nesta segunda-feira, 18, alguns dos filmes selecionados para a próxima edição, com destaque para obras com as participações da atriz francesa Isabelle Huppert e do ator americano Joaquin Phoenix.

O evento, que terá início no dia 15 de fevereiro de 2018, contará com o americano Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, dirigido por Gus Van Sant e com Phoenix e Jack Black nos papéis principais.

O diretor tem marcado presença nas últimas edições do festival berlinense, assim como o francês Benoît Jacquot, que concorrerá com Eva, protagonizada por Huppert.

Representando a Polônia será exibido Twarz, de Magorzata Szumowska, ganhadora em 2015 do Urso de Prata por melhor direção com Body.

O cinema russo será representado por Dovlatov, dirigido por Alexey German Jr., que em 2015 ganhou o prêmio por melhor contribuição artística com Under Electric Clouds.

A Itália estará competirá com Figlia Mia, de Laura Bispuri, enquanto o cinema anfitrião lutará pelos Ursos com In deem Gängen, de Thomas Stuber, e Mein Bruder heisst Robert und ist ein Idiot, de Philip Gröning.

A próxima edição do Festival de Berlim, também conhecido como Berlinale, será inaugurada com a animação Ilha de Cachorros, dirigido pelo americano Wes Anderson e com vozes de Edward Norton, Bill Murray e Scarlett Johansson.

Está será a primeira vez que um filme de animação abrirá a seleção oficial do festival, cujo juri internacional será presidido pelo diretor alemão Tom Tykwer.