Festival de Berlim estende tapete vermelho para realeza do rock Madonna e os Rolling Stones vão disputar as atenções no tapete vermelho do Festival de Cinema de Berlim, cuja maratona cinematográfica de 11 dias começa na quinta-feira, marcada pela música. Entre uma canção e outra serão vistos filmes intransigentes da vida real, incluindo um documentário sobre os abusos cometidos na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, e um longa-metragem sobre soldados crianças na Eritréia. O evento anual será inaugurado com a exibição de "Shine a Light", documentário de Martin Scorsese sobre a veterana banda britânica Rolling Stones, baseado em imagens de dois shows da banda em Nova York em 2006 e também em materiais de arquivo. Ter Mick Jagger e Scorsese na noite de abertura é um trunfo importante para o diretor do festival, Dieter Kosslick, que no passado teve dificuldades em conseguir filmes fortes para a noite inaugural. "Shine a Light" não está na competição principal, de modo que não concorre aos prêmios que serão entregues em 16 de fevereiro e que incluem o cobiçado Urso de Ouro, entregue ao melhor filme. "Filth and Wisdom", de Madonna, também está fora da competição principal, mas a estréia da rainha do pop como diretora não poderá deixar de suscitar comparações -- elogiosas ou não -- com o trabalho de seu marido, o cineasta Guy Ritchie. Kosslick disse recentemente que Madonna lhe escreveu para pedir que incluísse seu filme no festival. "Não a conheço pessoalmente, mas nunca antes recebi um cartão de alguém dizendo: 'Caro Dieter, se você gostar de meu filme eu adoraria que fosse exibido em Berlim. Cordialmente, Madonna'. Obviamente, isso me impressionou." Além da realeza do rock, os organizadores esperam por algumas celebridades de Hollywood, cuja presença é crucial para o sucesso do primeiro grande festival de cinema europeu do ano. Está prevista a presença de Scarlett Johansson, Natalie Portman, Penelope Cruz e Daniel Day-Lewis. Continuando com a temática musical, o festival terá "Patti Smith: Dream of Life", sobre a poetisa e cantora Patti Smith, e "Bananaz", documentário sobre a banda indie britânica Gorillaz. "Heavy Metal in Baghdad" é sobre uma banda iraquiana que fez apenas alguns poucos shows, devido à violência, fugindo para a Turquia depois de receber ameaças de morte de grupos insurgentes. O Brasil participa da competição com o filme "Tropa da Elite", do diretor José Padilha.