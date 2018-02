Festival de Berlim anuncia 'Tropa de Elite' em sua competição

O filme Tropa Elite, maior bilheteria do cinema brasileiro este ano, foi anunciado nesta segunda-feira entre os longas que irão competir na 58.ª edição do Festival de Cinema de Berlim, em fevereiro. O filme do diretor José Padilha (Ônibus 174) fará sua estréia internacional no festival, um dos mais importantes do gênero. Os organizadores revelaram apenas os primeiros oito dos 23 filmes da competição. Ainda não se sabe qual filme abrirá o festival. Os longas restantes e outros detalhes serão divulgados no meio de janeiro. O brasileiro irá disputar com diretores de várias partes do mundo, como China, México e Alemanha, além do novo trabalho do diretor norte-americano Errol Morris, ganhador do Oscar em 2004 pelo documentário Sob Névoa da Guerra. O filme de Morris, S.O.P. Standard Operation Procedure, trata das violações dos direitos humanos na prisão iraquiana de Abu Ghraib. Paul Thomas Anderson, que recebeu em 2000 o Urso de Ouro, principal prêmio do festival, com Magnolia, disputará no próximo ano com There Will Be Blood, uma adaptação do romance de Upton Sinclair Oil com Daniel Day-Lewis no elenco. O chinês Wang Xiaoshuai, Urso de Prata em 2001 com Beijing Bicycle, retorna a Berlim com Zuo You ("In Love We Trust").