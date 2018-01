Festival de Atibaia do Audiovisual tem sua 2.ª edição Tem início nesta terça-feira o Festival de Atibaia Internacional do Audiovisual, que nesta 2.ª edição presta homenagem ao cineasta e ator Anselmo Duarte e apresenta uma competição com curtas-metragens e vídeos vencedores das principais premiações no ano de 2006. Também haverá uma mostra de filmes afro-brasileiros, uma seleção de curtas franceses do Festival de Contis e de filmes curtos alemães. Entre os curtas estão Alguma Coisa assim, de Esmir Filho, e Eletrodoméstica, de Kleber Mendonça Filho. Destacam-se entre os vídeos Arquitetos do Mar, de Marcelo A. Góis, e Lectures, de Consuelo Lins.